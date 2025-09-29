Tananai l’ex fidanzata Sara Marino getta il suo disco nella spazzatura | il gesto che fa discutere

Sara Marino, ex di Tananai, fa discutere con un gesto che vale più di mille parole. La giovane infatti ha immortalato su Instagram una foto in cui getta nella spazzatura il disco dell’artista. Uno scatto che ha fatto molto discutere i fan del cantante e gli addetti ai lavori, ma che racconta, soprattutto, una storia d’amore terminata – sembra – nel peggiore dei modi. Sara Marino, la ex di Tananai butta il suo disco nella spazzatura. Che la relazione fra Tananai e Sara Marino non fosse finita bene era stato chiaro sin da subito. La giovane infatti aveva pubblicato su Instagram – dopo settimane in cui si parlava di una crisi – delle foto che raccontavano il suo trasloco. 🔗 Leggi su Dilei.it

