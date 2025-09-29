Tananai il suo disco finisce nella spazzatura | il gesto della ex Sara Marino scatena la polemica

Che la storia tra Tananai e Sara Marino non si fosse conclusa nel migliore dei modi era già sospettabile dal modo in cui l'architetta aveva confermato la rottura: "Looking for una nuova casetta in cui star bene molto presto", aveva scritto sui social lei, lasciando intendere così che la. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: tananai - disco

Oggi c’è Tananai al ‘NoSound Fest’: "Questo disco mi ha fatto crescere"

Tananai, quell’ultimo posto a Sanremo: “Mi sono maledetto”. E parla del prossimo disco

Sara Marino butta il disco dell’ex Tananai nella spazzatura: il gesto che fa infuriare i fan

L’avete sentito De Gregori che rifà ‘Certe notti’ di Ligabue? È una delle cover contenute nel disco di reinterpretazioni delle canzoni di ‘Buon compleanno Elvis’. Ci sono anche Elisa, Venerus, Bennato, Tananai, Gazzelle, Fast Animals e un recitato di Stefano A - facebook.com Vai su Facebook

BOOSTER di Tananai é disco d’oro! - X Vai su X

“L’ha buttato nella spazzatura”: il gesto dell’ex di Tananai fa infuriare i fan - L'ex di Tananai, Sara Marino, sorprende i fan con un gesto inaspettato: il disco del cantante finisce nella spazzatura. Si legge su donnaglamour.it

Tananai, ex fidanzata Sara Marino conferma la rottura e fa un gesto choc che fa infuriare i fan/ “Imbarazzo” - Tananai, ex fidanzata Sara Marino conferma la rottura e fa un gesto choc che fa infuriare i fan: "Imbarazzo", e si accende il gossip con Camihawke ... ilsussidiario.net scrive