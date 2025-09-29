Talenti del Conservatorio in scena | debutta il Premio Carlo Maldotti
Il Conservatorio Nicolini apre le porte ai cittadini con la prima edizione del Premio "Carlo Maldotti - Talenti del Nicolini", in programma giovedì 2 e venerdì 3 ottobre nella Sala dei Concerti. Le audizioni, aperte al pubblico, si svolgeranno dalle ore 9 alle 19, offrendo due giornate intere. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
