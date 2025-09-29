Talenti del Conservatorio in scena | debutta il Premio Carlo Maldotti

Ilpiacenza.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Conservatorio Nicolini apre le porte ai cittadini con la prima edizione del Premio "Carlo Maldotti - Talenti del Nicolini", in programma giovedì 2 e venerdì 3 ottobre nella Sala dei Concerti. Le audizioni, aperte al pubblico, si svolgeranno dalle ore 9 alle 19, offrendo due giornate intere. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: talenti - conservatorio

Lauree in strumenti a percussione al Conservatorio di Vibo Valentia: Vittorino Naso celebra i nuovi talenti

Prefetto, questore e alte cariche istituzionali visitano il conservatorio Toscanini: “Una fabbrica di talenti”

talenti conservatorio scena debuttaTalenti del Conservatorio in scena: debutta il Premio Carlo Maldotti - Alle audizioni in programma nelle giornate di giovedì 2 e venerdì 3 ottobre prenderanno parte oltre trenta studenti ... Si legge su ilpiacenza.it

Al Conservatorio debutta il premio “Carlo Maldotti”, 10mila euro ai talenti del “Nicolini” - Il Conservatorio Nicolini apre le porte ai cittadini con la prima edizione del Premio “Carlo Maldotti – Talenti del Nicolini”, in programma il 2 e 3 ... Segnala piacenzasera.it

Cerca Video su questo argomento: Talenti Conservatorio Scena Debutta