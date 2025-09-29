Tajani | Le Marche premiano il centrodestra ottimo risultato di FI

ROMA – “I cittadini premiano il buongoverno del centrodestra. Buon lavoro al rieletto Presidente Acquaroli. Forza Italia con un ottimo risultato sarà ancora protagonista nella Regione Marche. Grazie agli elettori che hanno creduto in noi. Grazie a tutti i nostri candidati e militanti per il loro lavoro, sono orgoglioso di tutti voi!”. E’ quanto afferma sui suoi canali social Antonio Tajani (foto), vice premier, ministro degli Affari Esteri e leader di FI. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

