Da lunedì mattina, 29 settembre, Bergamo ha un giardino intitolato ad Antonio Varisco, già Sindaco di Redona. “Le intitolazioni di spazi pubblici — come strade, piazze, edifici o giardini — a figure che hanno avuto un ruolo rilevante nella storia del quartiere rappresentano un atto di riconoscimento collettivo e un gesto di memoria condivisa. Rappresentano azioni che rafforzano il legame tra la comunità e il suo territorio, valorizzando le radici storiche, culturali e sociali che ne hanno plasmato l’identità – dichiara l’assessor ai servizi demografici Giacomo Angeloni -. Attribuire un nome a un luogo non è solo un gesto simbolico: è un’opportunità sia per tramandare, soprattutto alle nuove generazioni, esempi di impegno, dedizione e appartenenza, sia per restituire visibilità a storie locali a volte poco conosciute. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Taglio del nastro al Giardino Antonio Varisco, Bergamo omaggia l’ultimo sindaco di Redona