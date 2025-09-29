Taglio del nastro al Giardino Antonio Varisco Bergamo omaggia l’ultimo sindaco di Redona
Da lunedì mattina, 29 settembre, Bergamo ha un giardino intitolato ad Antonio Varisco, già Sindaco di Redona. “Le intitolazioni di spazi pubblici — come strade, piazze, edifici o giardini — a figure che hanno avuto un ruolo rilevante nella storia del quartiere rappresentano un atto di riconoscimento collettivo e un gesto di memoria condivisa. Rappresentano azioni che rafforzano il legame tra la comunità e il suo territorio, valorizzando le radici storiche, culturali e sociali che ne hanno plasmato l’identità – dichiara l’assessor ai servizi demografici Giacomo Angeloni -. Attribuire un nome a un luogo non è solo un gesto simbolico: è un’opportunità sia per tramandare, soprattutto alle nuove generazioni, esempi di impegno, dedizione e appartenenza, sia per restituire visibilità a storie locali a volte poco conosciute. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
