Taglio del nastro al Giardino Antonio Varisco Bergamo omaggia l’ultimo sindaco di Redona

Bergamonews.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da lunedì mattina, 29 settembre, Bergamo ha un giardino intitolato ad Antonio Varisco, già Sindaco di Redona. “Le intitolazioni di spazi pubblici — come strade, piazze, edifici o giardini — a figure che hanno avuto un ruolo rilevante nella storia del quartiere rappresentano un atto di riconoscimento collettivo e un gesto di memoria condivisa. Rappresentano azioni che rafforzano il legame tra la comunità e il suo territorio, valorizzando le radici storiche, culturali e sociali che ne hanno plasmato l’identità – dichiara l’assessor ai servizi demografici Giacomo Angeloni -. Attribuire un nome a un luogo non è solo un gesto simbolico: è un’opportunità sia per tramandare, soprattutto alle nuove generazioni, esempi di impegno, dedizione e appartenenza, sia per restituire visibilità a storie locali a volte poco conosciute. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

taglio del nastro al giardino antonio varisco bergamo omaggia l8217ultimo sindaco di redona

© Bergamonews.it - Taglio del nastro al Giardino Antonio Varisco, Bergamo omaggia l’ultimo sindaco di Redona

In questa notizia si parla di: taglio - nastro

Fiumicino, taglio del nastro per la “Spiaggia per tutti”

Atc, taglio del nastro per il nuovo terminal bus di Anacapri

Taglio del nastro per la nuova area robotica dell’Istituto di Agazzi

Taglio del nastro a Morolo: riaperta la strada "Passeggiata Sant'Antonio" - Importante appuntamento questo pomeriggio, 5 dicembre, a Morolo dove è stata riaperta la strada della Passeggiata di Sant'Antonio, una arteria molto importante per il centro storico del comune Lepino ... Lo riporta ilmessaggero.it

Imola, taglio del nastro per la nuova area ‘Arcipelago’ al nido Scoiattolo - Ideale taglio del nastro per ‘Arcipelago’, la nuova area esperienziale del giardino del nido d’infanzia Scoiattolo. Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Taglio Nastro Giardino Antonio