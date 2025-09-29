Tadej Pogacar campione del mondo 2025 in Ruanda | domina con una fuga solitaria di 66 km
Il Mondiale di ciclismo 2025 parla ancora sloveno: Tadej Pogacar trionfa in Ruanda e si conferma campione del mondo per il secondo anno consecutivo, dopo il successo di Zurigo 2024. Una corsa durissima – 267,5 km, 35 salite e oltre 5400 metri di dislivello – che lo sloveno ha dominato con una fuga solitaria di 66 km, entrando di diritto nella leggenda del ciclismo. Indice. Pogacar campione del mondo 2025 in Ruanda. L’ordine di arrivo della gara in linea. Pogacar nella storia del ciclismo. Tutti i risultati del Mondiale di ciclismo 2025. Il medagliere del Mondiale 2025. FAQ – Mondiali di ciclismo 2025. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
