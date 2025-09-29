Tacchinardi avverte | Villarreal ostico non sarà semplice lì La Juve non è ancora eccezionale ma bisogna dare una scusante a Tudor
Tacchinardi avverte: «Villarreal ostico, non sarà semplice lì». Le dichiarazioni del doppio ex di questa partita questa mattina ai microfoni di Tuttosport. Alessio Tacchinardi è intervenuto sull'edizione odierna de La Stampa per parlare della Juventus, attesa dalla delicata trasferta di Champions League in casa del Villarreal. Di seguito le sue parole, da doppio ex di questa partita. VILLARREAL-JUVENTUS – « Sono partite per me speciali: 3 club che racchiudono un periodo che va dai miei 11 ai miei 34 anni. Quasi tutta la mia vita calcistica. Ai tempi funzionava cosi: ti identificavi in un club.