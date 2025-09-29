Milano, 29 settembre 2025 - Vuoi per vergogna, vuoi per ignoranza dei pericoli o per egocentrismo da super eroe, il maschio medio italian o ha atavicamente la brutta abitudine a sottovalutare disturb i e malattie legate all’apparato sessuale ma la tendenza sta cambiando. È il caso del carcinoma del pene e del testicolo, malattia rara ma in crescita che può colpire anche pazienti giovani, spesso a causa dell’infezione da human papilloma virus (Hpv. Il medico. “La nostra struttura è unica – spiega il dottor Tullio Torelli, dirigente medico di primo livello dell’urologia dell ’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano centro di eccellenza per prevenzione e cura di questo carcinoma –: chirurgia e oncologia lavorano insieme, il paziente non si perde tra reparti e attese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Tabù e silenzi dei maschi, carcinoma del pene e del testicolo: guarire è possibile ma fare lo struzzo è rischioso