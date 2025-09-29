È stato sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Shanghai, che andrà in scena sul cemento della località cinese dal 1° al 12 ottobre. Jannik Sinner si presenterà all’appuntamento per provare a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa e cercare di onorare una delle cambiali più pesanti in questo finale di stagione, un nuovo capitolo della rivalità con lo spagnolo Carlos Alcaraz si potrebbe materializzare in finale, dove eventualmente i due grandi avversari si incrocerebbero dopo l’atto conclusivo degli US Open. Il fuoriclasse altoatesino esordirà direttamente al secondo turno contro il vincente della sfida tra il tedesco Daniel Altmaier e un qualificato. 🔗 Leggi su Oasport.it

Tabellone ATP Shanghai 2025: Sinner dalla parte di Djokovic e Fritz, Musetti nello spicchio di Alcaraz