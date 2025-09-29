Tabellone ATP Shanghai 2025 | Sinner dalla parte di Djokovic e Fritz Musetti nello spicchio di Alcaraz
È stato sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Shanghai, che andrà in scena sul cemento della località cinese dal 1° al 12 ottobre. Jannik Sinner si presenterà all’appuntamento per provare a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa e cercare di onorare una delle cambiali più pesanti in questo finale di stagione, un nuovo capitolo della rivalità con lo spagnolo Carlos Alcaraz si potrebbe materializzare in finale, dove eventualmente i due grandi avversari si incrocerebbero dopo l’atto conclusivo degli US Open. Il fuoriclasse altoatesino esordirà direttamente al secondo turno contro il vincente della sfida tra il tedesco Daniel Altmaier e un qualificato. 🔗 Leggi su Oasport.it
Luca Nardi accede al tabellone principale di Shanghai: Joao Fonseca dà forfait
Tabellone ATP Shanghai 2025: Sinner dalla parte di Djokovic e Fritz, Musetti nello spicchio di Alcaraz
ATP Shanghai: forfait di Fonseca, Nardi entra in tabellone - Tennis | ATP | Un altro tennista italiano nel main draw del Masters 1000 di Shanghai: Luca Nardi sarà in tabellone grazie al forfait di Joao Fonseca, diventando così il ... Scrive oktennis.it