Swap Party
?? Il modo in cui ci vestiamo può fare la differenza. Tu puoi fare la differenza, un capo alla volta! Partecipa al nostro , un pomeriggio dedicato al riuso intelligente e alla moda sostenibile. Scambia ciò che non usi più, scopri nuovi capi da indossare e contribuisci a ridurre. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
LiberaLibri: lo swap party dedicato allo scambio di libri
Brescia, Festival del riuso: swap party, mercatino vintage e laboratori
Green economy e opportunità imprenditoriali per giovani: workshop sartoriale e swap party da Epyc
Dalla musica di #Armonoise, allo swap party creativo di #BarattiamoLoStile, passando per il primo Festival della Stampa Studentesca #FeStaBo e le giornate di sport e socialità di #SportInVelo: questi sono solo alcuni degli appuntamenti che hanno animato s - facebook.com Vai su Facebook
Swap party al Parco delle Stelle https://ift.tt/Q7gj4HN - X Vai su X
Swap Party a Bologna: così diamo nuova vita alle cose che non usiamo più - L’evento di Hera e Comune nel solco dell’economia circolare: dalle 14 alle 18 in piazza Verdi per scambiarsi oggetti senza usare soldi e denaro ... msn.com scrive
Swap Party per una moda sostenibile - L'iniziativa proposta da Legambiente consentirà di scambiare, gratuitamente, i propri capi di abbigliamento in buono stato con altri: previste donazioni al Centro Antiviolenza Crisalide ... Come scrive spoletonline.com