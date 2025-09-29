Svuota una stanza e getta i rifiuti in strada nelle buste anche le videocassette di Beatiful

Messinatoday.it | 29 set 2025

C'erano anche diversi vhs della nota soap opera “Beatiful” nelle buste di rifiuti gettate in strade da un cittadino di Santa Teresa di Riva. La scoperta stamane della polizia municipale che è intervenuta sul lungomare dopo una segnalazione. I sacchi erano stati gettati sul marciapiede in barba ad. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

