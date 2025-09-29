Svolta per Gaza Netanyahu approva il piano di Trump | Hamas firmi o finiremo il lavoro

Il piano di pace per Gaza è stato presentato oggi alla Casa Bianca dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Il progetto, un documento in 20 punti, prevede un cessate il fuoco immediato, il rilascio degli ostaggi israeliani entro 72 ore e un ritiro progressivo delle forze israeliane da Gaza. Ma il messaggio è chiaro: se Hamas rifiuterà la proposta della Casa Bianca, Israele “finirà il lavoro da solo”, con il pieno sostegno americano. Prendere o lasciare. I punti principali del piano di Trump. Il “Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict” è stato illustrato poco prima della conferenza stampa congiunta di Trump e Netanyahu. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Svolta per Gaza, Netanyahu approva il piano di Trump: “Hamas firmi o finiremo il lavoro”

