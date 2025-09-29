Svolta autunnale Un precoce blocco scandinavo induce aria fredda e un ciclone porterà maltempo al sud

Cilentoreporter.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina il satellite mostra l’Italia quasi tutta libera da nubi, sono presenti solo diciamo così sbavature dovute ai flussi da nordest lungo l’Adriatico e in Sicilia. Attualmente infatti la nostra penisola è sotto un campo di pressione alta e livellata L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

svolta autunnale un precoce blocco scandinavo induce aria fredda e un ciclone porter224 maltempo al sud

© Cilentoreporter.it - Svolta autunnale. Un precoce blocco scandinavo induce aria fredda e un ciclone porterà maltempo al sud

In questa notizia si parla di: svolta - autunnale

Il caldo settembrino raggiungerà il suo picco questo weekend con valori attorno ai 30°C diffusi in tutta Italia. L’ultimo assaggio d’estate prima della svolta autunnale con la tempesta equinoziale di lunedì 22 settembre

Estate al capolinea e piogge in arrivo, ecco la svolta autunnale: le previsioni meteo

Forte maltempo in Italia, Giuliacci: “Svolta autunnale. Cosa aspettarci nei prossimi giorni” – ESCLUSIVA

Cerca Video su questo argomento: Svolta Autunnale Precoce Blocco