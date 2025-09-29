Questa mattina il satellite mostra l’Italia quasi tutta libera da nubi, sono presenti solo diciamo così sbavature dovute ai flussi da nordest lungo l’Adriatico e in Sicilia. Attualmente infatti la nostra penisola è sotto un campo di pressione alta e livellata L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

© Cilentoreporter.it - Svolta autunnale. Un precoce blocco scandinavo induce aria fredda e un ciclone porterà maltempo al sud