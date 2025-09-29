Svelato il sequel di The Social Network | si chiamerà The Social Reckoning
Questa volta la storia ruoterà attorno alle rivelazioni di Frances Haugen: Jeremy Strong sarà Mark Zuckerberg. Nel cast anche Mikey Madison e Jeremy Allen White. 🔗 Leggi su Dday.it
