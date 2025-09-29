Svelato il sequel di The Social Network | si chiamerà The Social Reckoning

Dday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa volta la storia ruoterà attorno alle rivelazioni di Frances Haugen: Jeremy Strong sarà Mark Zuckerberg. Nel cast anche Mikey Madison e Jeremy Allen White. 🔗 Leggi su Dday.it

The Social Reckoning: svelato il titolo ufficiale del sequel di The Social Network - The Social Reckoning, sequel di The Social Network di Aaron Sorkin, uscirà il 9 ottobre 2026 con un cast di grandi nomi.

The Social Network, il sequel ha un titolo e una data di uscita - Data per completata prima dell'estate, iniziamo a scoprire qualcosa di più sul film basato sulla sceneggiatura del sequel del The Social Network di David ...

