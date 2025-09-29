Svelati i nomi dei primi concorrenti della prossima edizione che si svolgerà nel Sol Levante Accanto a Costantino Della Gherardesca 3 nuovi inviati

L e avventure in giro per il mondo di Pechino Express 2026 ricominciano dal Sol Levante. Dall’ Indonesia alla Cina fino al Giappone, tre meravigliose e inedite mete per i nuovi super concorrenti, pronti ad affrontare prove e sfide impossibili. Le prime 5 coppie confermate per la prossima edizione dello show di Sky sono Chanel Totti e Filippo Laurino; Biagio Izzo e Francesco Paolantoni; Jo Squillo e Michelle Masullo; Dani Faiv e Tony 2Millo, Candelaria e Camila Solórzano. Ad affiancare Costantino Della Gherardesca alla conduzione non ci sarà più Fru dei The Jackal ma 3 inviati: Guido Meda, Giulia Salemi e Lillo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

