Suv del Secret Service si incendia fuori dalla Casa Bianca
Un veicolo del Secret Service ha preso fuoco all’esterno della Casa Bianca, causando la chiusura delle strade in vista della visita del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Lo scrive il sito Justthenews.com. Il Suv ha preso fuoco sul sedile posteriore e non sembrano esserci state feriti. La corrispondente della Casa Bianca per Just the News, Amanda Head, ha confermato l’accaduto in qualità. 🔗 Leggi su Feedpress.me
