Suv del Secret Service in fiamme fuori dalla Casa Bianca prima della visita di Netanyahu
Un Suv del Secret Service ha preso fuoco fuori dalla Casa Bianca, poco prima dell'inizio della visita del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Il mezzo avrebbe preso fuoco nel sedile. 🔗 Leggi su Lastampa.it
In questa notizia si parla di: secret - service
Trump toglie la scorta a Kamala Harris: via la protezione del Secret Service
Trump, l’ultima vendetta: Kamala Harris perde la scorta del Secret Service
Usa, l’amministrazione Trump toglie il Secret service a Kamala Harris
Il Secret service ha trovato una rete che comprendeva oltre 100mila gestite in modo coordinato, che avrebbe potuto mettere in ginocchio la telefonia mobile - facebook.com Vai su Facebook
Una rete di 300 sim server e 100.000 schede, usata per minacce a funzionari Usa e potenziali attacchi alle telecomunicazioni. Il Secret Service ha scoperto il progetto criminale, forse legato anche ad attori strali stranieri ostili, a ridosso dell’#UNGA - X Vai su X
Suv del Secret Service si incendia fuori dalla Casa Bianca - Un veicolo del Secret Service ha preso fuoco all’esterno della Casa Bianca, causando la chiusura delle strade in vista della visita del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Da gazzettadelsud.it
Il Suv va in fiamme da solo: esplosione devastante nel vialetto di casa - Secondo quanto riportato da Fox 5 Dc, la famiglia (con tre figli) avrebbe dichiarato che per un caso fortuito il Suv non si trovava dove regolarmente viene posteggiato, ovvero nel garage della ... Lo riporta auto.it