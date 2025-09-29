Suv del Secret Service in fiamme fuori dalla Casa Bianca prima della visita di Netanyahu

Lastampa.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un Suv del Secret Service ha preso fuoco fuori dalla Casa Bianca, poco prima dell'inizio della visita del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Il mezzo avrebbe preso fuoco nel sedile. 🔗 Leggi su Lastampa.it

