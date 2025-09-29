Sussurrate come se si stesse raccontando un segreto | il trucco dell'ex tata per farsi ascoltare dai bambini

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una mamma americana, con alle spalle dieci anni di esperienza come tata, ha conquistato TikTok con un metodo tanto semplice quanto efficace: parlare ai bambini sottovoce, come se si confidasse un segreto. Nato per caso su una nave da crociera, oggi molti genitori lo definiscono un vero “incantesimo educativo”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sussurrate - stesse

Cerca Video su questo argomento: Sussurrate Stesse Raccontando Segreto