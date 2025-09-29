Supino sagra del formaggio

Frosinonetoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Loc. Ortelle (la Cona), il 5 Ottobre si celebra la “Sagra del Formaggio” – Tradizione, gusto e musica nel cuore del LazioTorna anche quest’anno la tanto attesa Sagra del Formaggio inm località le Ortelle (la Cona), in programma per sabato 5 ottobre, una giornata all’insegna della tradizione, del. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: supino - sagra

Supino, sagra degli "gnocchitti"

Transumanza a Tremosine: tradizioni e sagra del formaggio - La transumanza a Tremosine celebra tradizioni locali e la sagra del formaggio con eventi e piatti tipici del territorio. Si legge su gardanotizie.it

supino sagra formaggioSagra del formaggio fritto, vai a Torricella Sicura non te ne pentirai - La sagra del formaggio fritto si svolge a Torricella Sicura, se andrai qui non te ne pentirai di certo. Segnala abruzzo.cityrumors.it

Cerca Video su questo argomento: Supino Sagra Formaggio