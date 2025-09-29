Supino sagra del formaggio

Loc. Ortelle (la Cona), il 5 Ottobre si celebra la “Sagra del Formaggio” – Tradizione, gusto e musica nel cuore del LazioTorna anche quest’anno la tanto attesa Sagra del Formaggio inm località le Ortelle (la Cona), in programma per sabato 5 ottobre, una giornata all’insegna della tradizione, del. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: supino - sagra

Supino, sagra degli "gnocchitti"

SUPINO EXPO '25 5 Ottobre - Sagra del Formaggio Località Ortelle (la Cona) PROGRAMMA ore 11:00 Gara di lancio del formaggio con ASD Collelavena i ciclopi del formaggio ore 12:30 APERTURA STAND GASTRONOMICI- Miele & Formaggi; L’incontro Pe - facebook.com Vai su Facebook

Transumanza a Tremosine: tradizioni e sagra del formaggio - La transumanza a Tremosine celebra tradizioni locali e la sagra del formaggio con eventi e piatti tipici del territorio. Si legge su gardanotizie.it

Sagra del formaggio fritto, vai a Torricella Sicura non te ne pentirai - La sagra del formaggio fritto si svolge a Torricella Sicura, se andrai qui non te ne pentirai di certo. Segnala abruzzo.cityrumors.it