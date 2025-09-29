Superman conquista hbo max e continua la striscia di successo dei film supereroi 2025

successo di superman su hbo max nel 2025. Il film Superman ha riscosso un notevole successo sulla piattaforma di streaming HBO Max, contribuendo a consolidare il trend positivo dei film di supereroi nel 2025. La pellicola, diretta da James Gunn, ha attirato l’attenzione del pubblico mondiale, posizionandosi ai vertici delle classifiche di streaming e rafforzando la presenza del personaggio nell’universo cinematografico. risultati al botteghino e prospettive future. Sebbene il box office non abbia superato i 670 milioni di dollari registrati da Man of Steel, con un incasso finale di circa 615,6 milioni, il film ha dimostrato un forte interesse anche in streaming. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Superman conquista hbo max e continua la striscia di successo dei film supereroi 2025

In questa notizia si parla di: superman - conquista

