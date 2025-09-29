Superbike l’Aragona è un pareggio tra Bulega e Razgatlioglu L’orgoglio italiano sfida la concretezza turca

Non ci sono vinti nel round aragonese della Superbike. Non può esserlo Nicolò Bulega, impostosi in due delle tre gare disputate ad Alcañiz. Però non si può dire che Toprak Razgatlioglu sia uscito sconfitto dalla terz’ultima tappa della stagione, soprattutto considerando come fosse da lui particolarmente temuta. Il turco ha primeggiato nella gara del sabato, inchinandosi poi all’italiano in ambedue le competizioni della domenica. Alfine, a lui va bene così. Ha ceduto solamente 3 punti al rivale su una pista dove era conscio dell’inferiorità Bmw rispetto a Ducati. Sostanzialmente, un pareggio utilissimo, perché gli consente di mantenere 36 lunghezze di vantaggio e di poter correre in relativa sicurezza da qui a fine stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

