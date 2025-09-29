Superbike l’Aragona è un pareggio tra Bulega e Razgatlioglu L’orgoglio italiano sfida la concretezza turca

Oasport.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non ci sono vinti nel round aragonese della Superbike. Non può esserlo Nicolò Bulega, impostosi in due delle tre gare disputate ad Alcañiz. Però non si può dire che Toprak Razgatlioglu sia uscito sconfitto dalla terz’ultima tappa della stagione, soprattutto considerando come fosse da lui particolarmente temuta. Il turco ha primeggiato nella gara del sabato, inchinandosi poi all’italiano in ambedue le competizioni della domenica. Alfine, a lui va bene così. Ha ceduto solamente 3 punti al rivale su una pista dove era conscio dell’inferiorità Bmw rispetto a Ducati. Sostanzialmente, un pareggio utilissimo, perché gli consente di mantenere 36 lunghezze di vantaggio e di poter correre in relativa sicurezza da qui a fine stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

superbike l8217aragona 232 un pareggio tra bulega e razgatlioglu l8217orgoglio italiano sfida la concretezza turca

© Oasport.it - Superbike, l’Aragona è un pareggio tra Bulega e Razgatlioglu. L’orgoglio italiano sfida la concretezza turca

In questa notizia si parla di: superbike - aragona

Superbike, asfalto dell’Aragona “troppo stressante”. Pirelli cambia mescola per qualifica e Superpole race

Superbike, Aragona ultima spiaggia per Bulega? O recupera su Razgatlioglu, o saluta il titolo 2025…

Cerca Video su questo argomento: Superbike L8217aragona 232 Pareggio