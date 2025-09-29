Superati i 900 seggi scrutinati Francesco Acquaroli allunga e saluta tutti
Dopo 933 sezioni scrutinate su 1.572 Francesco Acquaroli (Cdx) allunga con il 52,28%, mentre Matteo Ricci cala al 44,58%. Dietro Beatrice Marinelli (Edr) 0,96%, Lidia Mangani (Pci) o,79%, Claudio Bolletta (Dsp) 0,77% e Francesco Gerardi (Fdp) 0,62%. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Il PAS, il partito filo europeista al governo in Moldavia, ha superato la maggioranza assoluta dei seggi. - X Vai su X
ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE Gli elettori in possesso dei requisiti di idoneità, che intendono proporre la loro iscrizione all'Albo, sono invitati a presentare apposita domanda entro il mese di OTTOB - facebook.com Vai su Facebook