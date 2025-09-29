Superati i 900 seggi scrutinati Francesco Acquaroli allunga e saluta tutti

Dopo 933 sezioni scrutinate su 1.572 Francesco Acquaroli (Cdx) allunga con il 52,28%, mentre Matteo Ricci cala al 44,58%. Dietro Beatrice Marinelli (Edr) 0,96%, Lidia Mangani (Pci) o,79%, Claudio Bolletta (Dsp) 0,77% e Francesco Gerardi (Fdp) 0,62%. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

