Superate le 300 sezioni scrutinate Francesco Acquaroli torna ad allungare
Dopo 303 sezioni scrutinate su 1.572 Francesco Acquaroli (Cdx) allunga al 51,35%, mentre Matteo Ricci resta più o meno stabile sul 45,35%. Dietro Beatrice Marinelli (Edr) 1,03%, Lidia Mangani (Pci) o,86%, Claudio Bolletta (Dsp) 0,78% e Francesco Gerardi (Fdp) 0,64%. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: superate - sezioni
Superate le 200 sezioni superate. Francesco Acquaroli in vantaggio, ma Matteo Ricci recupera
Concesio (sede ANUU migratoristi): assemblea ordinaria dei cacciatori delle sezioni ANUU di Concesio, Nave e Villa Carcina. Questa sera ho avuto il piacere di partecipare alla partecipata assemblea annuale delle sezioni ANUU di Concesio, Nave e Villa Ca - facebook.com Vai su Facebook