Superate le 300 sezioni scrutinate Francesco Acquaroli torna ad allungare

Dopo 303 sezioni scrutinate su 1.572 Francesco Acquaroli (Cdx) allunga al 51,35%, mentre Matteo Ricci resta più o meno stabile sul 45,35%. Dietro Beatrice Marinelli (Edr) 1,03%, Lidia Mangani (Pci) o,86%, Claudio Bolletta (Dsp) 0,78% e Francesco Gerardi (Fdp) 0,64%. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

