Superate le 200 sezioni superate Francesco Acquaroli in vantaggio ma Matteo Ricci recupera

Anconatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 206 sezioni scrutinate su 1.572 Francesco Acquaroli (Cdx) si attesta sul 50,33%, mentre Matteo Ricci accorcia con 456,36%. Dietro Beatrice Marinelli (Edr) 0,98%, Lidia Mangani (Pci) o,93%, Claudio Bolletta (Dsp) 0,78% e Francesco Gerardi (Fdp) 0,62%. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

