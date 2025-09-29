Superate le 1400 sezioni scrutinate su 1572 | Acquaroli al 52,5 Ricci staccato di oltre 8 punti
Si allarga il margine tra Francesco Acquaroli e Matteo Ricci quando si avvicina la dirittura d’arrivo nello scrutinio della tornata elettorale: dopo 1406 sezioni scrutinate su 1.572 il confermato governatore del centrodestra è al 52,52%, mentre l’europarlamentare dem cala al 44,36%. Gli altri. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Superate le 200 sezioni superate. Francesco Acquaroli in vantaggio, ma Matteo Ricci recupera
Superate le 300 sezioni scrutinate, Francesco Acquaroli torna ad allungare
