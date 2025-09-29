Superata quota 1200 sezioni scrutinate distacco cristallizzato tra Acquaroli e Ricci 52,42% contro 44,47%

Anconatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Superata quota 1200 sezioni scrutinate sulle 1.572 previste: Francesco Acquaroli (Cdx) sale al 52,42%, mentre Matteo Ricci scende leggermente al 44,47%. Sotto l’1% gli altri candidati: Beatrice Marinelli (Edr) 0,95%, Lidia Mangani (Pci) 0,78%, Claudio Bolletta (Dsp) 0,76% e Francesco Gerardi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: superata - quota

Pensioni, Quota 103 può essere superata da Quota 41 flessibile nel 2026? Ecco come funziona

Sampdoria: boom di abbonamenti per la stagione 2025/26, superata quota 5.000

Benevento, campagna abbonamenti 2025-26: day 10, superata quota 2000

Pensioni, Quota 103 può essere superata da Quota 41 flessibile nel 2026? Ecco come funziona - Si ricomincia quindi a parlare della riforma delle pensioni, che diventerà uno dei temi principali della Manovra. Si legge su corriereadriatico.it

Pensioni, Quota 103 può essere superata da Quota 41 flessibile nel 2026? Ecco come funziona - L’idea alla base di Quota 41 non è inedita: finora riservata a categorie protette (disoccupati di lunga durata, persone con invalidità superiore al 74%, caregiver, lavoratori “usuranti”), la misura ... Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Superata Quota 1200 Sezioni