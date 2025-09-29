Super You debutta oggi in Rinascente Milano con un pop?up dedicato alla skincare intelligente
Da oggi fino al 13 ottobre, Super You apre le porte della Rinascente Milano con un pop-up che unisce innovazione skincare, formule biotech e nuovi rituali di bellezza. La nuova tendenza nel mondo della skincare punta su routine semplici, mirate, costruite intorno alla protezione della barriera cutanea e all’ equilibrio del microbioma. È proprio in questo scenario che si inserisce il debutto italiano di Super You, brand di nuova generazione fondato da Tiziana Fanelli e Vincenzo Borgogna, che apre oggi il suo primo pop-up all’interno di Rinascente Milano. Dal 30 settembre al 13 ottobre, il department store ospita The Barrier Club, un’installazione immersiva che va oltre il classico corner beauty, uno spazio dove provare i prodotti ma anche vivere l’identità del brand in modo esperienziale, inclusivo e contemporaneo. 🔗 Leggi su 361magazine.com
