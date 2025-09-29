Super You debutta oggi in Rinascente Milano con un pop?up dedicato alla skincare intelligente

361magazine.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi fino al 13 ottobre, Super You apre le porte della Rinascente Milano con un pop-up che unisce innovazione skincare, formule biotech e nuovi rituali di bellezza. La nuova tendenza nel mondo della skincare punta su routine semplici, mirate, costruite intorno alla protezione della barriera cutanea e all’ equilibrio del microbioma. È proprio in questo scenario che si inserisce il debutto italiano di Super You, brand di nuova generazione fondato da Tiziana Fanelli e Vincenzo Borgogna, che apre oggi il suo primo pop-up all’interno di Rinascente Milano. Dal 30 settembre al 13 ottobre, il department store ospita The Barrier Club, un’installazione immersiva che va oltre il classico corner beauty, uno spazio dove provare i prodotti ma anche vivere l’identità del brand in modo esperienziale, inclusivo e contemporaneo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

super you debutta oggi in rinascente milano con un popup dedicato alla skincare intelligente

© 361magazine.com - Super You debutta oggi in Rinascente Milano con un pop?up dedicato alla skincare intelligente

In questa notizia si parla di: super - debutta

Donkey Kong Bananza debutta in UK vendendo il triplo di Tropical Freeze ma la metà di Super Mario Odyssey

Ferretti protagonista al Monaco Yacht Show. Debutta il nuovo Riva 112' Dolcevita Super

La Gemini Mestre debutta in casa con una vittoria: 35 punti per un super Curry

super you debutta oggiSuper You debutta oggi in Rinascente Milano con un pop-up dedicato alla skincare intelligente - Con The Barrier Club, Super You segna il suo ingresso ufficiale nel mercato italiano e si presenta come una voce nuova e riconoscibile nel panorama beauty. Si legge su 361magazine.com

Cerca Video su questo argomento: Super You Debutta Oggi