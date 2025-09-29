Super Bowl 2026 | data orario e dove si gioca
Con l’annuncio di Bad Bunny come headliner dell’halftime show, è iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per il Super Bowl 2026, il sessantesimo della storia. La finale del campionato Nfl si giocherà l’ 8 febbraio al Levi’s Stadium di Santa Clara, impianto da circa 68.500 posti e dal 2014 casa dei San Francisco 49ers, una delle formazioni più blasonate della lega. L’evento sarà visibile anche dall’Italia in diretta streaming su Dazn, che trasmette live l’intera stagione. Tappa clou per lo sport negli States, è anche uno dei più attesi in tutto il mondo: lo confermano i dati Nielsen, secondo cui l’edizione 2025 è stata seguita in diretta da 191,1 milioni di telespettatori globali, registrando così un nuovo record assoluto e strappandolo a quella dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Lettera43.it
