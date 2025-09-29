Super Bowl 2026 Bad Bunny sarà il protagonista

Il protagonista del Super Bowl 2026 sarà Bad Bunny. Sarà il primo portoricano ad esibirsi a questo evento internazionale che si terrà il prossimo 8 febbraio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

super bowl 2026 badBad Bunny sarà il protagonista dell'Halftime Show del Super Bowl 2026 - Il prossimo 8 febbraio il musicista portoricano si esibirà in uno degli eventi televisivi e musicali più attesi negli Stati Uniti, che si terrà al Levi’s Stadium di Santa Clara e che sarà trasmesso in ... Lo riporta tg24.sky.it

super bowl 2026 badBad Bunny all'Halftime Show del Super Bowl 2026 non è solo una vittoria per il reggaeton - La notizia di Bad Bunny all'Halftime Show del Super Bowl 2026 ha sorpreso tutti la notte scorsa, anche se riguarda uno degli artisti più popolari del momento ... Riporta gqitalia.it

