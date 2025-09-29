Super Bowl 2026 Bad Bunny sarà il protagonista dell’intervallo

(Adnkronos) – Bad Bunny sarà il protagonista dello spettacolo dellintervallo del Super Bowl 2026, sponsorizzato da Apple Music. L’evento si terrà l’8 febbraio al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California, e sarà trasmesso dalla CBS. La notizia è stata accolta con enorme entusiasmo dalle comunità latino-americane, perché l'evento segnerà la prima volta di un . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

