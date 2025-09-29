Super Bowl 2026 Bad Bunny sarà il protagonista dell’intervallo

(Adnkronos) – Bad Bunny sarà il protagonista dello spettacolo dell’intervallo del Super Bowl 2026, sponsorizzato da Apple Music. L’evento si terrà l’8 febbraio al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California, e sarà trasmesso dalla CBS. La notizia è stata accolta con enorme entusiasmo dalle comunità latino-americane, perché l'evento segnerà la prima volta di un . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: super - bowl

Previsioni della terza settimana con giochi di divisione, una rivincita ai playoff e una potenziale anteprima del Super Bowl

Metallica, Lars Urlich conferma l’interesse per il “Super Bowl Half Time Show 2026”: “Sarebbe un sogno”

Taylor Swift si esibirà all’Half Time Show del Super Bowl 2026?Le ipotesi dei fan

Bad Bunny si esibirà al Super Bowl 2026: è ufficiale - La superstar portoricana sta vivendo un anno strepitoso dopo l'uscita del suo ultimo album, 'Debí Tirar Más Fotos' , e dopo la sua storica residency a Porto Rico ... Si legge su rollingstone.it

Bad Bunny protagonista al Super Bowl Halftime Show 2026 e la sua sarà una presenza politica - L'articolo Bad Bunny protagonista al Super Bowl Halftime Show 2026 e la sua sarà una presenza politica proviene da CultWeb. Segnala msn.com