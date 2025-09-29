Super Bowl 2026 Bad Bunny protagonista dell’halftime show

Né Taylor Swift né Adele, i cui nomi erano circolati molto durante le ultime settimane. Il protagonista dell’ halftime show del Super Bowl 2026, il tradizionale concerto che si tiene durante l’intervallo della finale del campionato Nfl, sarà infatti il portoricano Bad Bunny. Sarà il secondo rapper consecutivo a esibirsi all’evento sportivo più seguito al mondo dopo Kendrick Lamar. «Quello che provo va oltre me stesso», ha commentato l’artista in una nota. «È per coloro che sono venuti prima di me e hanno corso innumerevoli yard per permettermi di entrare e segnare un touchdown. Questo è per la mia gente, la mia cultura e la nostra storia». 🔗 Leggi su Lettera43.it

