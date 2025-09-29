Super Bowl 2026 | Bad Bunny accende l’intervallo più atteso

Sbircialanotizia.it | 29 set 2025

La scelta di Bad Bunny come protagonista dell’intervallo del Super Bowl 2026 promette di riscrivere il racconto dello show più seguito al mondo, fondendo sport, identità latina e pop culture in un unico momento di grande spettacolo. Un annuncio che va oltre la musica L’emozione con cui le comunità latino-americane hanno accolto la conferma dello . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

