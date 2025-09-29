SEMPER 6 Praticamente inoperoso per l’intero derby. Le uniche volte in cui gli avversari si affacciano nella sua area, sono in fuorigioco. CANESTRELLI 6,5 In tandem con il capitano tampona Kean con tempismo e grande qualità. Migliora anche nel coraggio e nella qualità quando è chiamato a impostare dalle retrovie. CARACCIOLO 7 A tratti rasenta l’eroismo nella marcatura sul centravanti della nazionale italiana. BONFANTI 7 Cavallo pazzo arremba con la lancia in resta quando la manovra trova lo sbocco sulle sue zolle. Nel tabellino finale manca un rigore clamoroso che si procura su Pongracic. TOURÈ 7 Riprende da dove aveva lasciato prima della nascita del piccolo Maleek: spinge, schiaccia fisicamente un veterano della A come Gosens e tiene costantemente alta la tensione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Super Akinsanmiro, una partita in Ferrari. Nzola ispirato, colpisce anche la traversa