Benjamin Netanyahu è volato a Washington lasciandosi alle spalle, in Israele, due tempeste opposte: da un lato i ministri dell’estrema destra - in particolar modo Bezalel Smotrich - che lo incalzano come falchi affamati, pretendendo 'ferro e fuocò; dall’altro, le voci spezzate dai familiari degli ostaggi, che continuano a chiedere un accordo per riavere i propri cari a casa. embedpost id="2106693". 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Summit Trump-Netanyahu, il piano di pace per Gaza spacca Israele: Smotrich detta le condizioni, Hamas rilancia

