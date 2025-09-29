Summit Trump-Netanyahu il piano di pace per Gaza spacca Israele | Smotrich detta le condizioni Hamas rilancia

Benjamin Netanyahu è volato a Washington lasciandosi alle spalle, in Israele, due tempeste opposte: da un lato i ministri dell’estrema destra - in particolar modo Bezalel Smotrich - che lo incalzano come falchi affamati, pretendendo 'ferro e fuocò; dall’altro, le voci spezzate dai familiari degli ostaggi, che continuano a chiedere un accordo per riavere i propri cari a casa. embedpost id="2106693". 🔗 Leggi su Feedpress.me

