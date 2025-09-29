Sulmona nascondeva cocaina hashish e 230mila euro in un borsone | arrestato un uomo

Le fiamme gialle della Compagnia di Sulmona hanno arrestato un uomo di nazionalità italiana in flagranza di reato. Il blitz è scattato quando i militari hanno notato l'uomo che usciva da un magazzino, all'apparenza abbandonato, nella zona periferica di Sulmona. Nel corso delle perquisizioni i finanzieri hanno trovato circa 540 grammi di cocaina già suddivisa e pronta allo spaccio e circa 200 grammi di hashish. Le attività hanno permesso di individuare anche, nascosto all'interno di una borsa, denaro contante per un importo pari a circa 236mila euro, suddiviso in mazzette di banconote di piccolo taglio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sulmona, nascondeva cocaina, hashish e 230mila euro in un borsone: arrestato un uomo

