Sulbiate DiVino
Un evento annuale di degustazione di vini regionali abbinato a salumi, formaggi, piatti della tradizione tipici della regione. L'appuntamento è per venerdì 3 e sabato 4 ottobre a Sulbiate, nell'ex Filanda di via Manzoni 9A, con la sesta edizione di che quest'anno celebrerà le. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: sulbiate - divino
Torna Sulbiate Divino! Venerdì 3 e sabato 4 ottobre, Pro Loco vi aspetta in Ex Filanda con degustazioni e un ricco menù per tutti i gusti! - facebook.com Vai su Facebook
Sulbiate DiVino - L'appuntamento è per venerdì 3 e sabato 4 ottobre a Sulbiate, nell'ex Filanda di via Manzoni 9A, con la sesta edizione di Sulbiate DiVino che quest'anno celebrerà le eccellenze enogastronomiche del ... monzatoday.it scrive