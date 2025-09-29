Sul referto medico c' è scritto paziente omosex la denuncia | Mi sento umiliato

"Mi sono sentito umiliato e discriminato". A parlare è Enzo Speranzini Anelli, un uomo di 61 anni, che ha denunciato quanto avvenuto nei giorni scorsi nell'ospedale di Pescara, dove il personale sanitario avrebbe specificato nel referto medico che si trattava di un paziente "omosex". La denuncia. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: referto - medico

“Non si è sparata, la cugina di William e Harry è morta per un trauma cranico: ha sbattuto la testa mentre si stava preparando per partire con gli amici”. Il referto del medico legale

Turista ebreo denuncia aggressione, l’avvocato degli identificati: “Da lui pugni e testate, abbiamo referto medico”

Il Barcellona potrebbe fare causa a Ter Stegen per un referto medico: cosa succede al portiere

La mattina seguente all'accaduto la giovane si era recata non solo in Questura per denunciare quanto accaduto ma anche al pronto soccorso dell'ospedale cittadino per farsi visitare, con tanto di referto medico - facebook.com Vai su Facebook

Fedez-Iovino, "c'è il referto medico": esclusiva di Corona. E tira in ballo Di Gresy - Il nome di Fedez è balzato (di nuovo) agli onori di cronaca per una rissa e un pestaggio dal movente ancora oscuro. iltempo.it scrive

La lite con Fedez? Parla Naska: “Avevo il labbro spaccato. Ho in mano un referto medico che dice che c’è stato un danno fisico. Mica sono stupido” - Ha fatto molto discutere tra gli ambienti milanesi e gli addetti ai lavori la discussione tra Fedez e Naska in un locale. Scrive ilfattoquotidiano.it