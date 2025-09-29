Sul referto la scritta ' paziente omosex' i Giovani democratici | Grave episodio di discriminazione
"Quanto accaduto all’ospedale di Pescara ai danni di un nostro concittadino è un fatto gravissimo, intollerabile e vergognoso. Leggere 'paziente omosex' su un referto medico non è solo un atto discriminatorio, ma rappresenta una violazione della dignità della persona e dei principi stessi su cui. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: referto - scritta
Cosa significa “flora polimicrobica” sul referto dell’urinocoltura? Per anni si è pensato che l’urina dovesse essere sterile. Che la presenza di batteri in un’urinocoltura fosse sempre segno di infezione. Ma oggi sappiamo che non è così: anche l’urina ha un micr - facebook.com Vai su Facebook
“Paziente omosex”: la frase sul referto che gli ha rovinato la visita in ospedale - Un paziente denuncia l’uso della dicitura "paziente omosex" in un referto ospedaliero. Scrive blogsicilia.it
“Paziente omosex sul referto”, la denuncia di un 61enne. La replica dell’Asl: “Documento riservato, nessuna violazione” - Il caso del paziente che ha denunciato la dicitura "paziente omosex" sul referto medico all'ospedale di Pescara. Riporta ilfattoquotidiano.it