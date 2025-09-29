Sul Lago Maggiore arriva il Castello delle Zucche
Dal 1° ottobre al 2 novembre sul Lago Maggiore arriva il Castello delle Zucche. L'appuntamento con il più grande festival della zucca in Italia è al Castello Dal Pozzo a Oleggio Castello. Il format è di Jucker Farm ed è attivo in oltre 15 città europee, con più di 2,2 milioni di visitatori. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
