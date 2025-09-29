Sul 7 ottobre Lucia Goracci è negazionista si vergogni L' attacco in tv di Gasparri alla giornalista Rai

In diretta su Rai3 è scoppiata una nuova polemica mediatica, presto diventata anche politica, tra un esponente di spicco della maggioranza e una giornalista di esteri di punta della Rai. La cornice è stata la trasmissione condotta da Annalisa Bruchi Re Start. Mentre si stava discutendo del. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: ottobre - lucia

Gasparri attacca l’inviata Lucia Goracci: “Negazionista, dice bugie sul 7 ottobre”. I sindacati: “Inaccettabile”

Gasparri contro la giornalista Lucia Goracci (che non può rispondere), la sfuriata in diretta su Rai3: «Negazionista del 7 ottobre». Scoppia la polemica

Giovedì 2 ottobre ore 21:00 al Centro Culturale Aldo Moro di Cordenons (PN) QUANDO LA NATURA ISPIRA: UN VIAGGIO TRA SCRITTURA, MONTAGNA E VITA con Marianna Corona e Mauro Corona. Modera Lucia Roman Ingresso gratuito. Mauro Corona - facebook.com Vai su Facebook

Il 4 ottobre 2026 potrebbe tornare ricorrenza civile grazie alla proposta di Davide Rondoni «Mai come adesso dobbiamo ricordarci che non siamo i padroni del mondo» #SanFrancesco #Assisi - X Vai su X

Gasparri attacca l’inviata Lucia Goracci: “Negazionista, dice bugie sul 7 ottobre”. I sindacati: “Inaccettabile” - Ospite nel programma ReStart, il senatore Maurizio Gasparri ha attaccato Lucia Goracci, accusandola di essere una "negazionista" e di aver detto ... Segnala fanpage.it

Hamas, Gasparri inchioda la giornalista Goracci: "Bugie sul 7 ottobre 2023, negazionista sui bambini bruciati" - “L'altro giorno è stata collegata la Goracci in questa trasmissione e ha fatto la negazionista, dicendo che non è vero che ... Secondo iltempo.it