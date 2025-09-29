Subiaco controlli straordinari | tre denunciati sei segnalati per droga e una maxi multa per abbandono rifiuti

Romadailynews.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 29 set. – Serata di controlli straordinari a Subiaco e nei comuni limitrofi da parte dei Carabinieri, impegnati in un servizio a largo raggio finalizzato a contrastare reati predatori e fenomeni legati agli stupefacenti. Il bilancio è di tre denunciati e sei segnalati alla Prefettura di Roma per uso personale di droga. Un 20enne incensurato è stato deferito per detenzione ai fini di spaccio: trovato in possesso di hashish e marijuana già suddivisi in dosi, materiale per il confezionamento e oltre 3.500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Sempre durante le verifiche, un 39enne è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti medici nonostante i sintomi di recente assunzione di droga, mentre un 36enne è stato fermato con un coltello di genere vietato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

subiaco controlli straordinari tre denunciati sei segnalati per droga e una maxi multa per abbandono rifiuti

© Romadailynews.it - Subiaco, controlli straordinari: tre denunciati, sei segnalati per droga e una maxi multa per abbandono rifiuti

In questa notizia si parla di: subiaco - controlli

Controlli straordinari della polizia, tre arresti. In manette pusher di cocaina e hashish - Durante un servizio di controllo del territorio, la Squadra Mobile ha fermato tre spacciatori di origine africana. Da ilrestodelcarlino.it

Fasano, controlli straordinari dei Carabinieri: tre automobilisti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza - Controlli a tappeto nel fine settimana da parte dei Carabinieri della Compagnia di Fasano, nell’ambito di un servizio straordinario disposto dal Comando Provinciale di Brindisi per prevenire reati ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Subiaco Controlli Straordinari Tre