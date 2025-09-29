Subiaco controlli straordinari | tre denunciati sei segnalati per droga e una maxi multa per abbandono rifiuti
Roma, 29 set. – Serata di controlli straordinari a Subiaco e nei comuni limitrofi da parte dei Carabinieri, impegnati in un servizio a largo raggio finalizzato a contrastare reati predatori e fenomeni legati agli stupefacenti. Il bilancio è di tre denunciati e sei segnalati alla Prefettura di Roma per uso personale di droga. Un 20enne incensurato è stato deferito per detenzione ai fini di spaccio: trovato in possesso di hashish e marijuana già suddivisi in dosi, materiale per il confezionamento e oltre 3.500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Sempre durante le verifiche, un 39enne è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti medici nonostante i sintomi di recente assunzione di droga, mentre un 36enne è stato fermato con un coltello di genere vietato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
subiaco - controlli
