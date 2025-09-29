Su referto dell' ospedale legge paziente omosex Il racconto di un 61enne di Pescara | Mi sento umiliato
Un comportamento che «mi ha fatto sentire umiliato e discriminato. Una cosa del genere non mi era mai capitata in passato, in alcun settore, tanto meno me lo sarei aspettato da un camice bianco che dovrebbe eccellere in delicatezza ed empatia con la gente». E’ lo sfogo di Enzo Speranzini Anelli, pescarese di 61 anni, che racconta al quotidiano Il Messaggero, oggi in edicola, quanto accaduto all’ospedale. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: referto - ospedale
A metà pomeriggio Bilal, 30 anni, originario del Bangladesh, ha la faccia gonfia. In mano stringe il referto dell’ospedale, mostra i lividi sulle braccia e la schiena. Alle sue spalle la fabbrica dove la mattina è stato aggredito. E dove qualche ora dopo è voluto torn - facebook.com Vai su Facebook
Su referto dell'ospedale legge "paziente omosex". Il racconto di un 61enne di Pescara: "Mi sento umiliato" - Una cosa del genere non mi era mai capitata in passato, in alcun settore, tanto meno me lo ... Secondo gazzettadelsud.it
La denuncia: «In ospedale etichettato come paziente omosex» - Lo ha specificato bene, dopo il nome e l’età, un medico dell’ospedale di Pescara in un referto stilato dopo aver visitato un ... Da ilmessaggero.it