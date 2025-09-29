Style Your Freedom Renault 4 elettrica protagonista alla Milano Fashion Week

Renault ha presentato a Milano, in occasione della Fashion Week, il progetto “STYLE YOUR FREEDOM”, un’iniziativa che unisce moda, cultura e mobilità come forme di libertà personale ed espressiva. Protagonista dell’evento è la nuova Renault 4 elettrica, reinterpretazione contemporanea di un’icona degli anni ’60 e ’70, simbolo di indipendenza e movimento per un’intera generazione. Nell’allestimento immersivo di Rnlt© Milano, scatti realizzati da Nicolò De March ritraggono volti e stili colti per le strade della città durante la settimana della moda, raccontando attraverso abiti e dettagli la propria idea di libertà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

