style your freedom renault 4 elettrica protagonista alla milano fashion week

Renault ha presentato a Milano, in occasione della Fashion Week, il progetto “STYLE YOUR FREEDOM”, un’iniziativa che unisce moda, cultura e mobilità come forme di libertà personale ed espressiva. Protagonista dell’evento è la nuova Renault 4 elettrica, reinterpretazione contemporanea di un’icona degli anni ’60 e ’70, simbolo di indipendenza e movimento per un’intera generazione. Nell’allestimento immersivo di Rnlt© Milano, scatti realizzati da Nicolò De March ritraggono volti e stili colti per le strade della città durante la settimana della moda, raccontando attraverso abiti e dettagli la propria idea di libertà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

