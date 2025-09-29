Studenti occupano il liceo Cavour a Roma | Blocchiamo tutto fino a che la Palestina non verrà liberata
Il liceo scientifico Cavour di Roma è stato occupato dalle studentesse e dagli studenti in solidarietà con la popolazione palestinese e con la richiesta di protezione per la missione umanitaria della Global Sumud Flotilla. “Vogliamo continuare a bloccare tutto fin quando la Palestina non sarà libera e verrà data protezione internazionale alla spedizione umanitaria” ha dichiarato all’ASNA Damiano Fusa’, studente e attivista di OSA. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Global Sumud Flotilla, studenti occupano università
Sciopero per Gaza, studenti occupano la facoltà di Lettere alla Sapienza
Sciopero per Gaza, a Roma studenti occupano l’università La Sapienza
Si snoderà da Sampierdarena lungo via Milano, la Stazione Marittima e piazza Principe, fino a via Balbi, dove i manifestanti esprimeranno solidarietà agli studenti che da giorni occupano il Rettorato - facebook.com Vai su Facebook
