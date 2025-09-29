Stroncato da un malore durante una gara è morto Daniele Pavan
Lutto nel mondo dello sport e sul lago di Garda: il canottiere Daniele Pavan è morto a soli 50 anni stroncato da un malore mentre stava disputando i campionati italiani di Coastal Rowing, a Trieste. L'intervento da parte dei compagni di barca, con l'applicazione del massaggio cardiaco, è stato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: stroncato - malore
Stroncato da malore a 21 anni, laurea alla memoria di Lorenzo Veduti: “Brillante e appassionato, era fonte d’ispirazione per la classe”
Ciclista di 78 anni cade e muore stroncato da malore
Colpo di calore, ciclista stroncato da malore in strada. Picco di sos negli ospedali
Imprenditore muore a 51 anni stroncato da un malore mentre riposa dopo il lavoro: comunità in lutto per Nadi - facebook.com Vai su Facebook
Cercatore di funghi stroncato da un #malore nel bosco a #ussita: soccorsi inutili - X Vai su X