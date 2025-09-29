Stroncato da un malore durante una gara è morto Daniele Pavan

29 set 2025

Lutto nel mondo dello sport e sul lago di Garda: il canottiere Daniele Pavan è morto a soli 50 anni stroncato da un malore mentre stava disputando i campionati italiani di Coastal Rowing, a Trieste. L'intervento da parte dei compagni di barca, con l'applicazione del massaggio cardiaco, è stato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

