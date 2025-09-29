Strappano a morsi i passaporti panico sul Bergamo-Londra | volo dirottato a Parigi
“Sono stati i quindici minuti più spaventosi della mia vita”, confida un passeggero al quotidiano britannico Daily Star. Il testimone riporta un episodio a dir poco bizzarro avvenuto lo scorso fine settimana su un volo Ryanair, decollato dall’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio e diretto a Londra Stansted. Pochi minuti dopo il decollo l’aereo sarebbe stato dirottato a Parigi per un atterraggio di emergenza, dopo che due passeggeri avrebbero iniziato a distruggere i propri passaporti e a mangiarli. La notizia è stata ripresa anche dai media italiani. Uno dei due passeggeri avrebbe iniziato ad addentare il suo documento prima di chiudersi nel bagno dell’aereo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
