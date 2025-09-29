Strappano a morsi i loro passaporti sul Bergamo-Londra uno si chiude in bagno e non risponde più | il volo Ryanair dirottato a Parigi
Un episodio bizzarro, ma per i passeggeri a bordo terrificante, è avvenuto su un volo Ryanair da Bergamo Orio al Serio a Londra Stansted. Secondo la prima ricostruzione, pochi minuti dopo il decollo, circa 15-20, l’aereo sarebbe stato dirottato a Parigi per un atterraggio di emergenza dopo che due passeggeri avrebbero iniziato a distruggere i propri passaporti e a mangiarli. Appena disattivato il segnale delle cinture i due uomini avrebbero iniziato ad attirare l’attenzione dell’equipaggio con movimenti sospetti fino a quando, quello seduto nelle prime file, non avrebbe iniziato a distruggere il documento di viaggio. 🔗 Leggi su Open.online
Strappano a morsi i loro passaporti sul Bergamo-Londra, uno si chiude in bagno e non risponde più: il volo Ryanair dirottato a Parigi - È scoppiato il panico all'interno della cabina quando due uomini distanti tra di loro avrebbero iniziato ad addentare il loro documento nel tentativo di distruggerlo. Scrive open.online