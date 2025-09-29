Arezzo, 29 settembre 2025 – Foiano della Chiana si è stretta oggi in un abbraccio collettivo per ricordare Francesco Mazzerelli, amico e concittadino prematuramente scomparso. La camminata “Run for Franci”, organizzata in occasione del suo compleanno, ha visto la presenza di centinaia di persone che hanno percorso insieme le strade del paese fino al Valdichiana Village, in un clima di commozione, solidarietà e grande senso civico. L’iniziativa ha avuto un forte significato non solo affettivo, ma anche concreto: grazie alla vendita delle magliette dedicate a Francesco, il ricavato sarà interamente devoluto alla ricerca, nel solco dei valori di generosità che lui stesso incarnava. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Straordinaria partecipazione alla “Run for Franci”