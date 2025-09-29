Strangola la madre in casa a Milano il racconto dei vicini | Gridava minacce di morte

Si è tenuta oggi la terza udienza del processo a carico di Pietro Federico Crotti, accusato di aver strangolato e ucciso la madre Piera Stefanina Riva fingendo che fosse morta per una caduta accidentale. La testimonianza dei vicini di casa: "Adesso vi ammazzo, ammazzo anche te". Ecco cosa è successo in aula. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: strangola - madre

Strangola la madre in casa a Milano, la testimonianza in aula: “Fumava alla finestra, pensavo fosse un vicino”

Si è tenuta oggi la seconda udienza del processo a carico di Pietro Federico Crotti, accusato di aver strangolato e ucciso la madre Piera Stefanina Riva fingendo che fosse morta per una caduta accidentale Le testimonianze in aula: “Fumava alla finestra, pens - facebook.com Vai su Facebook

Strangola la madre in casa con una cintura: «Adesso ammazzo voi e anche te». La testimonianza dei vicini e il depistaggio - Così uno dei vicini di casa di Pietro Federico Crotti, 47 anni, testimoniando nel processo a ... Da msn.com

Strangola la madre in casa a Milano, la testimonianza in aula: “Fumava alla finestra, pensavo fosse un vicino” - Si è tenuta oggi la seconda udienza del processo a carico di Pietro Federico Crotti, accusato di aver strangolato e ucciso la madre Piera Stefanina Riva ... Scrive fanpage.it