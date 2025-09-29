Strage Paderno Dugnano il tribunale | Il ragazzo era lucido ha ucciso con modalità spietate

Riccardo Chiarioni, oggi 18enne, era “lucido” quando uccise la sua famiglia, padre, madre e fratellino di 12 anni, nella villetta di Paderno Dugnano, in provincia di Milano, fra il 31 agosto e il primo settembre del 2024. “Sebbene l’imputato fosse guidato da un pensiero stravagante, perché è di tutta evidenza che credere di raggiungere l’immortalità attraverso l’eliminazione della propria famiglia non sia un proposito sano, ma tale pensiero era, sì, bizzarro ma ancora sotto il controllo di Riccardo ed egli ha scelto di alimentarlo e ha agito coerentemente con quell’idea”, si legge nelle motivazioni della sentenza di condanna a 20 anni, di cui LaPresse ha preso visione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Strage Paderno Dugnano, il tribunale: “Il ragazzo era lucido, ha ucciso con modalità spietate”

